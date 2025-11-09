De marge met zijn eerste achtervolger in de titelstrijd, Oscar Piastri, werd in 48 Braziliaanse uren flink vergroot. Toch is Lando Norris volgens eigen zeggen ‘totaal niet bezig met het WK’. De Brit is, stelt hij na zijn zege in de GP São Paulo, nog steeds bang voor het gevaar dat Max Verstappen heet.

Met een perfect sprintweekend (snelste in de training, twee keer de pole en twee overwinningen) slaat Lando Norris een behoorlijk gat naar Oscar Piastri en Max Verstappen, de enige coureurs die hem nog van de wereldtitel kunnen afhouden. Twee weken na zijn dominante zege in Mexico wint hij opnieuw met een ruime marge. Maar schijn bedriegt, aldus de Brit.

“Ik moest hard voor deze overwinning vechten”, beweert hij. “Het was een fantastische race en het is mooi hier te winnen op deze prachtige baan en met deze geweldige fans.” De kampioensleider draagt de overwinning op aan Gil de Ferran, een Braziliaanse oud-coureur die vanaf 2018 drie jaar voor McLaren werkte en daar Norris’ mentor was. “Deze is voor Gil, jarenlang mijn leermeester. Ik heb veel aan hem gedacht toen ik in de auto zat”, bekent Norris.

De gedachten aan de Braziliaan, bijna twee jaar geleden overleden, leiden hem niet af achter het stuur, net zo min als alle krantenkoppen en analyses hem afleiden van het hogere doel. “Ik negeer alles en iedereen”, zegt Norris. “Ik focus me op mijzelf. Het team heeft geweldig werk verricht en ik had dit weekend een geweldige auto Een beloning is dan alleen nooit vanzelfsprekend, want ik denk niet dat wij snelste auto hadden vandaag.”

Vandaar ook, stelt de Brit, is dagdromen over een wereldtitel niet aan hem besteed. 24 punten voor op Piastri en 49 op Verstappen met nog drie races, inclusief een sprintnummer, te gaan houden hem met beide benen op de grond. “Dit is een hele mooie overwinning, maar eerlijk: als ik zie hoe snel Max hier is… Hij was sneller dan ons. Dát is waar ik aan denk, niet de titel. We waren niet snel genoeg, er is nog een lange weg te gaan. En vandaag kun je zien hoe snel dingen kunnen veranderen. Ik focus me op mijzelf, negeer alles en ga keihard door.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.