In vrijwel alle takken van de autosport roept het begrip duurzaamheid nog altijd gemengde reacties op. Veel liefhebbers geven de voorkeur aan het geluid van verbrandingsmotoren, terwijl autofabrikanten en de FIA al jaren zoeken naar manieren om de sport te elektrificeren. Opel en de Duitse autosportfederatie ADAC zetten daarin een volgende stap. In het zesde seizoen van de eerste volledig elektrische rallyklasse maakt de Opel Mokka GSE zijn debuut als opvolger van de Corsa Electric.

De nieuwe rallyauto beschikt over aanzienlijk meer vermogen dan zijn voorganger en zal dit seizoen voor het eerst grotendeels hetzelfde parcours afleggen als de rallyauto’s met verbrandingsmotoren. Het seizoen ging onlangs van start tijdens de Opel ELEctric Rally in Eindhoven. Volgens Vincent van Dantzig van Stichting ELE Rally zorgt de introductie van de Mokka GSE voor een hoger tempo dan in voorgaande jaren. Ook is de laadinfrastructuur verder ontwikkeld. Daarbij worden elektrische trucks met mobiele batterijsystemen ingezet, waardoor deelnemers op verschillende locaties kunnen laden. Van Dantzig benadrukt dat dit voor meer flexibiliteit zorgt tijdens de wedstrijden.

Nederlandse talenten

Namens de KNAF Academy komen dit seizoen twee Nederlanders in actie in de klasse: Fabian Kamermans en Max van Empel. De 21-jarige Kamermans deed vorig jaar al ervaring op met de Opel Corsa en kijkt uit naar zijn eerste volledige seizoen met zijn Mokka GSE. Tijdens de ELE Rally eindigde hij samen met zijn navigator Stefan Müller op de vierde plaats. “Vergeleken met de Corsa is dit een grote stap vooruit. Tijdens de test merkte ik direct dat het een compleet andere auto is. Het wordt een uitdagend seizoen, met als doel mee te strijden om de titel”, vertelt Kamermans via Van Dantzig.

De Opel Mokka GSE Rally coureurs, navigators en organisatie

Van Empel maakte vorig seizoen indruk door de Nederlandse Rally5-titel te veroveren in een Renault Clio. Voor de 19-jarige coureur betekent 2026 echter zijn eerste kennismaking met elektrisch rallyrijden. Afgelopen weekend lag hij lange tijd op koers voor de tweede plaats, maar in de slotfase viel hij uit door schade aan de achterwielophanging. “Het is een geweldige kans, zeker pas in mijn tweede jaar in de rallysport. De kalender bestaat voor mij uit vrijwel nieuwe rally’s, maar samen met navigator Eddy Smeets wil ik zoveel mogelijk leren en ervaring opdoen”, zegt Van Empel.

Internationale kalender

De Opel ELEctric Rally bestaat dit seizoen uit zeven wedstrijden in zes verschillende landen. Coureurs uit negen landen verschijnen aan de start, waarbij Italië en Groot-Brittannië voor het eerst vertegenwoordigd worden in de elektrische rallyklasse.

Bekijk hieronder de kalender:

29-30 mei: ELE Rally – Nederland

13-14 juni: Rallye Vosges Grand-Est – Frankrijk

17-18 juli: Rallye Weiz – Oostenrijk

14-15 augustus: ADAC Saarland-Palatinate Rally – Duitsland

25-26 september: ADAC Rallye Stemweder Berg – Duitsland

17-18 oktober: Rally Sanremo – Italië

28-29 november: Rallye Spa – België

