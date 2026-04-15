De rol van Jos Verstappen in de carrière van zoon Max is de afgelopen jaren geslonken, maar toch maakt de voormalig F1-coureur tijd vrij om de verrichtingen van zijn zoon te volgen. Er is natuurlijk veel overlap tussen rallyweekenden en Grands Prix, maar dat weerhoudt de 53-jarige Limburger er niet van om tussen de verschillende proeven door even in te schakelen bij de Formule 1, zo vertelt hij in een exclusieve special van de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Ook nu Jos Verstappen zich heeft toegelegd op de rallysport, volgt hij de koningsklasse op de voet. Dat betekent dat hij zelfs vanuit de cockpit van zijn rallyauto live naar zoon Max kijkt. Dan gaan de gordels los en wordt de telefoon op het dashboard gezet, zo gebaart hij. “Hop, telefoon erop, Viaplay aan en dan kijken”, vertelt Verstappen senior. “Maar tijdens de proeven zet je hem even uit, toch?”, wordt hem lachend gevraagd. “Ja, dat lijkt me wel”, reageert hij gekscherend.

‘Wat is het geworden?’

Hij herinnert zich dat de Formule 1 en zijn rallyverplichtingen een keer zodanig samenvielen dat hij de ontknoping van een spannende Grand Prix moest missen. “We reden ooit in de ERC, geloof ik”, vertelt Jos Verstappen. “Max lag op dat moment aan de leiding in een race, maar het was wel spannend. Hij moest nog veertien ronden, terwijl ik moest beginnen aan mijn proef. Op het moment dat ik terugkwam, werd me meteen gevraagd: ‘Wil je weten wat het geworden is?’ Ik antwoordde: ‘Graag!’ Dat soort momenten zijn wel mooi natuurlijk.”

LEES OOK: Jos Verstappen daagt zoon Max uit tot rally-avontuur: ‘Moet hij gewoon een keer doen’

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Bekijk hier de video van Formule 1 Paddockpraat:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.