Jos Verstappen blikt in de podcast Formule 1 Paddockpraat openhartig terug op zijn late entree in de rallywereld. De voormalig Formule 1-coureur vraagt zich hardop af wat er mogelijk was geweest als hij eerder de overstap had gemaakt. “Dan had ik de lat iets hoger gelegd.”

“Als ik het nog eens had kunnen doen, dan had ik liever tien jaar eerder begonnen,” vertelt Verstappen. “Ik ben nu ongeveer op mijn 49e begonnen. Dat was leuker geweest als ik op mijn 39e was begonnen, want dan hadden we dit langer kunnen doen.” De liefde voor rallysport zat er al langer in, maar het juiste moment liet op zich wachten.

Met de wijsheid van nu durft Verstappen zelfs te zeggen dat hij de lat hoger had gelegd bij een eerdere start. Nu is hij zich ook bewust van de invloed van zijn leeftijd. “Je wordt er niet beter van. Sneller sowieso niet,” zegt hij nuchter, terwijl hij benadrukt hoe knap het is dat hij zich nog kan meten met jongere, meer ervaren rallyrijders.

Dat de overstap niet eerder kwam, had alles te maken met prioriteiten. “Maar het ging ook niet, want toen was ik heel druk met Max. En je moet ook ergens prioriteiten stellen,” zegt Verstappen met een knipoog. “Ik ben blij dat ik dat op die manier heb gedaan.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.