Jos Verstappen hoeft voorlopig geen rondjes meer te rijden in een F1-auto. De Nederlandse coureur was tussen 1994 en 2003 gedurende acht seizoenen actief in de koningsklasse, maar heeft zich tegenwoordig volledig toegelegd op de rallysport. Racen op onverharde wegen is voor hem veel spannender dan het werk van zijn zoon Max, zo legt hij uit in een exclusieve special van de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Gevraagd of hij Formule 1 of rallyrijden leuker vindt, reageert Jos Verstappen duidelijk: “Rally vind ik nu veel leuker. Ik hoef ook echt niet meer in een F1-auto te rijden, zelfs niet voor een paar rondjes. Ik heb het gedaan, maar het is mooi geweest. Wat er nu in de familie gebeurt, vind ik vele malen mooier. Naar Max kijken geeft me bovendien net zo veel plezier als zelf achter het stuur kruipen. Dit vind ik gewoon veel spannender.”

LEES OOK: Jos Verstappen daagt zoon Max uit tot rally-avontuur: ‘Moet hij gewoon een keer doen’

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.