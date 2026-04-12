Jos Verstappen heeft weer goede zaken gedaan voor het Belgian Rally Championship (BRC). De kampioen van 2025 werd tijdens de TAC Rally in het Belgische Tielt tweede. Het was de eerste keer dat Verstappen, samen met copiloot Renaud Jamoul, meedeed aan de rally. Hierdoor was het in het begin nog even aftasten voor de coureur, die wel tevreden terugkeek op het rallyweekend: ‘Het ging steeds beter’.

Afgelopen september pakte Jos Verstappen de titel in het Belgian Rally Championship (BRC) en ook dit seizoen doet hij een gooi om zijn titel te prolongeren. Met een knappe podiumplaats tijdens de BRC TAC Rally in Tielt doet Verstappen alvast goede zaken. Voorafgaand aan het weekend had de huidige kampioen, samen met copiloot Renaud Jamoul, de Citroën C3 Rally2-auto ingewisseld voor de vertrouwde Skoda Fabia RS Rally2. De Nederlandse oud-F1-coureur liet van tevoren weten een lastige rally te verwachten in België. “Er zijn verschillende soorten asfalt met daardoor wisselingen in de hoeveelheid grip”, legde hij uit. “Dat zal in het begin aftasten worden. Ik verwacht dat we dicht bij elkaar zullen zitten en dat het afhangt van de vorm van de dag.”

De eerste omloop bleek inderdaad even aftasten voor Verstappen, die over vier klassementsproeven respectievelijk als derde, derde, vierde en vierde over de streep kwam. Zo stond hij na de eerste omloop derde, op een achterstand van 7,9 seconden van leider Maxim Potty. Tijdens de tweede omloop had Verstappen de smaak te pakken, en begon hij dezelfde vier klassementsproeven met de snelste tijd, respectievelijke gevolgd door een tweede, tweede en derde tijd.

Stijgende lijn

Verstappen zette zijn stijgende lijn voort in de derde en laatste omloop, waar hij wederom de eerste proef won. Hierdoor schoof de rallycoureur een plekje op in het klassement. Hoewel Verstappen nog verder inliep op uiteindelijke winnaar Potty tijdens de laatste proeven van de dag, moest hij de winst aan zich voorbij laten gaan. Verstappen is na de finish echter tevreden. “Het ging absoluut beter tijdens de laatste omloop”, vertelt hij aan Verstappen.com. “Als je het parcours beter kent dan gaat het ook beter. Ik ben tevreden met de auto, die is eigenlijk perfect. Met de Skoda gaat het wat gemakkelijker allemaal en dat is waar het in de rally toch wel om draait.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.