Zes rode vlaggen tijdens één kwalificatie: de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat daarmee de recordboeken in. Het vorige record dateert van 2022 en 2024, toen waren er sessies was met vijf keer code rood.

Achtereenvolgens Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Oliver Bearman zorgden zaterdagmiddag in Q1 en Q2 al voor vier keer een rode vlag. Toen was al duidelijk dat een evenaring van het record voor een code rood in zicht was. De crash van Charles Leclerc in bocht 15 zorgde voor de vijfde code rood en daarmee een herhaling van de sessies in Imola in 2022 en São Paulo in 2024.

Oscar Piastri, leider in het kampioenschap, zette zijn McLaren vervolgens in de slotminuten óók in de muur. Dat betekende code rood nummer zes, en daarmee een record in de straten van Bakoe.

