AlphaTauri kan met een gerust hart verder bouwen aan de wagen voor 2022. Het nieuwe strijdwapen van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda is door de FIA-crashtest gekomen.

Over een kleine zes weken begint het nieuwe Formule 1-seizoen met een driedaagse test in Barcelona. De teams zijn momenteel hard aan het werk om de nieuwe auto’s rijklaar te krijgen. Een van de eerste vereisten daarbij is dat de bolide veilig is. Voordat een auto het circuit op mag moet deze slagen voor een uitgebreide crashtest van de FIA.

Yuki Tsunoda rijdt ook dit jaar voor AlphaTauri (Red Bull Content Pool)

‘Italiaanse’ teams zetten de toon

AlphaTauri is het derde team met Italiaanse roots dat de crashtest van de FIA overleeft. In december slaagde Haas – dat zijn chassis door Dallara laat bouwen – al voor die test en ook de nieuwe bolide van Ferrari is veilig genoeg gebleken.

