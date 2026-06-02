De eerste conceptafbeelding van het nieuwe auto-ontwerp voor Anthony Hamiltons HybridV10-serie is onthuld. De vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werkt achter de schermen aan een onafhankelijke raceklasse met krachtige V8- en V10-motoren, waarin een beperkte vorm van hybride technologie uitsluitend ondersteunend is. Op de conceptafbeelding zien we een auto met een gesloten cockpit en een open wielophanging.

Volgens de huidige planning zouden de eerste V10-auto’s in 2028 of 2029 moeten debuteren, gevolgd door een mogelijke V8-klasse in 2029 of 2030. Het doel is om al in 2028 de eerste HybridV10-evenementen te organiseren. Anthony Hamilton gaf via sociale media meer inzicht in de voortgang: “Ik heb de afgelopen maanden geld ingezameld om het project van de grond te krijgen”, liet hij weten. “Sinds december is het project in alle stilte achter de schermen verder ontwikkeld. We mikken nog steeds op een debuut in 2028.”

Puur racen

De eerste digitale render toont een auto met een gesloten cockpit en aerodynamische kenmerken uit de Formule 1, evenals een open wielophanging. De focus van het project ligt nadrukkelijk op de motorconfiguratie, maar ook op de totale racebeleving, met aandacht voor prestaties, geluid, competitie en fanbeleving. Hamilton wil daarbij af van moderne toevoegingen die het racen kunstmatig beïnvloeden: een ontwerpfilosofie gericht op eerlijk, direct racen met zo min mogelijk vuile lucht en een laag gewicht.

Hoewel er in een vroeg stadium werd gekeken naar hybride ondersteuning, lijkt het eerste seizoen vooral te draaien om pure atmosferische V10-kracht. Simulaties laten volgens ingewijden veelbelovende resultaten zien. Binnenkort moet het concept ook fysiek getest worden in de windtunnel. Anthony Hamilton benadrukte eerder al dat de kern van het project ligt bij eenvoud en de vaardigheden van de coureurs. “Mijn intentie is om de complexiteit te verminderen en de focus terug te leggen op de coureur”, zei hij. “Dat betekent geen kunstmatig prestatiemanagement, maar gewoon echt racen. Uiteindelijk wil ik puur, authentiek racen, gericht op het talent van de coureur.”

