Max Verstappen heeft meermaals laten doorschemeren dat hij dit jaar hoopt deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Vorig jaar maakte de viervoudig F1-kampioen al zijn debuut in de NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), waarbij hij direct zijn eerste zege boekte op The Green Hell. Verstappen wil echter wel de kans krijgen om zich grondig voor te bereiden op de etmaalrace. De organisatoren van de NLS komen hem daarin tegemoet en passen de kalender aan.

Al geruime tijd wordt gespeculeerd over de deelname van Max Verstappen aan de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Tijdens de zogeheten season launch in Detroit maakte hij duidelijk dat hij alleen wil meedoen onder strikte voorwaarden. Voor hem is een gedegen voorbereiding essentieel, en juist daar wringt momenteel de schoen; elke NLS-race die vóór de 24 uur wordt verreden, valt samen met een Grand Prix-weekend in de Formule 1.

De organisatie onderzocht aanvankelijk de mogelijkheid om de openingsrace van het NLS-seizoen, die samenvalt met de Chinese GP, te verplaatsen. Die optie bleek echter onhaalbaar, ondanks aandringen vanuit de Mercedes-top; de Silberpfeile zien Verstappen graag aan de start verschijnen in een van hun auto’s. Zodoende werd de focus verlegd naar de tweede NLS-race, die oorspronkelijk in het weekend van de Japanse GP zou worden verreden. Afgelopen week heeft de organisatie van de Duitse raceklasse vergaderd over deze mogelijke kalenderwijziging.

Kalenderwijziging

Er lijkt nu een oplossing te zijn gevonden. De tweede NLS-race is verplaatst naar het weekend van 21 maart, wanneer Verstappen geen Formule 1-verplichtingen heeft. Het evenement is uiteraard gebaat bij deelname van de Nederlander; vorig jaar ontstond er ware Max Mania toen de viervoudig wereldkampioen op de Nürburgring verscheen. “De beslissing om een ​​reeds vastgestelde datum te verplaatsen is genomen na intensief overleg met alle belanghebbenden”, luidt een statement van NLS-directeur Mike Jager. “We willen voortbouwen op de wereldwijde erkenning die de NLS vorig jaar heeft verworven dankzij de deelname van Max Verstappen, ten voordele van alle teams en deelnemers.”

Binnen de paddock is al langer bekend dat Verstappen van Red Bull toestemming heeft om deel te nemen aan zowel de voorbereidingsraces als de 24 uur van de Nürburgring. Het is één van de redenen waarom de viervoudig wereldkampioen voorlopig bij zijn huidige werkgever wil blijven. Vorig jaar mocht hij al zijn NLS-debuut maken, midden in het F1-seizoen. In de Ferrari 296 GT3 was hij direct oppermachtig op de Nordschleife.

