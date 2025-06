Het was bijna even wennen voor de F1-toeschouwers. McLaren die niet bovenaan de tijdlijst stond tijdens VT1. Lando Norris kwam tijdens de eerste sessie op Circuit Gilles Villeneuve niet hoger dan de zevende plaats, terwijl Oscar Piastri zelfs als veertiende strandde. En dat terwijl McLaren dit weekend nieuwe upgrades voor de MCL39 heeft meegenomen. De tweede sessie op de vrijdag ging wat beter, en Norris en Piastri eindigde respectievelijk als tweede en negende. Er is echter zeker nog werk aan de winkel voorafgaand aan de kwalificatie.

Lando Norris was op de vrijdag twee keer zijn teamgenoot te snel af, maar ook voor de Brit is het nog te vroeg om te bepalen of de upgrades echt werken. “Ik denk dat we de auto nog wat moeten verbeteren”, zegt Norris na de vrijdag tegen Formula1.com. “Het was onze moeilijkste vrijdag en iedereen zit in hetzelfde schuitje op de baan.”

De McLaren-coureur legt uit dat het Circuit Gilles Villeneuve uniek is, dankzij het aantal hobbels, kerbstones en de lage grip van de baan. “Het circuit is moeilijk, maar het was zeker onze slechtste vrijdag van het jaar, zou ik zeggen tot nu toe”, is Norris eerlijk. “Niet qua tempo, maar het was moeilijk om alles bij elkaar te krijgen. We zijn niet mijlenver weg, we moeten de auto gewoon wat makkelijker maken om te rijden.”

Ondanks de ‘slechtste vrijdag van het jaar’, blijft Norris vertrouwen houden voor de kwalificatie later op de zaterdag. “Ik denk dat we nog steeds in een goede positie zitten. Het is gewoon dat het hele veld dicht op elkaar zit”, legt de 25-jarige uit. De coureur wijst ook meteen de grootste concurrent voor de polepositie aan. “Mercedes lijkt nu heel erg snel, net als vorig jaar hier. We hadden verwacht dat ze snel zouden zijn en dat hebben ze vandaag bewezen.”

‘Geen alarmbellen’

Kampioenschapsleider Piastri, die twee keer langzamer was dan zijn teamgenoot op de vrijdag, is het met Norris eens dat er nog ruimte is voor verbetering. “Het eindigde zeker beter dan het begon. Ik denk echter dat er nog wel wat te verbeteren valt”, aldus de Australiër. “De concurrentie lijkt dichtbij. Daarnaast is weten welke banden we moeten gebruiken een interessante discussie op dit moment. Ik weet zeker dat we morgen zullen zien hoe we nog wat meer uit de auto kunnen halen.” Vooralsnog gaan er daarom ‘geen alarmbellen’ af bij Piastri.

