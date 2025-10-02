Alexander Albon is ervan overtuigd dat Max Verstappen baat heeft bij zijn uitstapjes buiten de Formule 1. De Nederlander reed onlangs in een GT3-wagen op de iconische Nordschleife – een ervaring die volgens Albon niet alleen leuk is, maar juist bijdraagt aan zijn ontwikkeling als coureur. ‘Ik vergelijk het altijd met het vergroten van je woordenschat’, vertelt de Brits-Thaise coureur.

Max Verstappen was in het weekend voorafgaand aan de GP Singapore wederom op de Nordschleife te vinden. Daar deed de Nederlander niet alleen mee aan een GT3-race op de beroemde Duitse baan, maar won ook meteen. Alexander Albon ziet het voordeel van Verstappens avonturen op de Nürburgring rijdt. “Je kunt veel leren van het rijden in verschillende auto’s”, vertelt Albon tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Singapore.

“Ik vergelijk het altijd met het vergroten van je woordenschat. Als je een boek leest, leer je nieuwe woorden. Als je in andere auto’s rijdt, breid je als coureur je gereedschapskist uit.” Volgens de Williams-coureur helpt het om nieuwe technieken onder de knie te krijgen en te begrijpen hoe verschillende auto’s werken. “Je leert andere manieren om snel te zijn, ontdekt nieuwe technieken en uitdagingen. Je leert meer over de limieten van een auto en hoe je daar omheen kunt rijden.”

GT-ervaring als leerschool

Albon reed zelf in GT-wagens tijdens zijn jaar buiten de Formule 1 in 2021, toen hij voor Red Bull uitkwam in de DTM. Volgens hem bieden dat soort auto’s totaal andere uitdagingen dan een Formule 1-wagen. “GT-auto’s hebben elektronica, ABS en tractiecontrole. Soms voelt het alsof je niet rijdt op de grip van de banden, maar op de limiet van de systemen. Dat was voor mij in elk geval zo.” Die ervaringen hebben hem als rijder gevormd, zegt hij. “Op een gekke manier heb ik moeten leren om op een andere manier met een auto om te gaan. Ik denk dat zulke dingen je helpen om completer te worden als coureur.”

Albon ziet diezelfde leergierigheid bij zijn voormalig teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander reed onlangs op de Nordschleife in een GT3-wagen – een ervaring die volgens Albon verder gaat dan alleen een leuk uitstapje. “Max rijdt in elke auto waar hij maar in kan rijden. En als je met hem praat, merk je dat hij er echt over nadenkt. Hij is serieus bezig om zichzelf als coureur te verbeteren.”

