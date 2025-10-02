McLaren heeft het contract opgezegd van Driver Development Programme-coureur Alex Dunne. Dat maakt de renstal op donderdag bekend. Het contract wordt met onmiddellijke ingang stopgezet, al maakt McLaren in het officiële persbericht niet precies de reden voor het plotselinge vertrek van Dunne bij de renstal bekend.

Alex Dunne werd in 2024 onderdeel van het McLaren Driver Development Programme, toen hij nog in de Formule 3 racete. Twee keer mocht de jonge coureur in een Formule 1-bolide plaatsnemen dit jaar tijdens de eerste vrije trainingen van de Grands Prix van Oostenrijk en Italië. Dunne staat momenteel vijfde in het Formule 2-kampioenschap, vlak achter Nederlandse coureur Richard Verschoor.

“Het was een genoegen om met Alex samen te werken en om aan zijn groei als coureur bij te kunnen dragen het afgelopen jaar”, schrijft McLaren in de officiële bekendmaking. “We wensen Alex het allerbeste in zijn verdere carrière.” Wat de volgende stap is voor Dunne, is nog niet bekend. Het management van de jonge coureur zou naar verluidt wel gesprekken hebben gevoerd met Red Bull-adviseur Helmut Marko.

McLaren Racing has ended its contract with McLaren Driver Development Programme member Alex Dunne.



It has been a pleasure to work with Alex over the last year and to contribute to his growth as a driver.



We wish Alex all the best for his career going forward.#McLaren pic.twitter.com/Ll46rVgF8l — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2025

