De beide Red Bull-teams moeten voor 2026 nog een aantal contracten uitdelen. Feitelijk is alleen Max Verstappen vastgelegd voor het aankomende Formule 1-seizoen. Met name bij zusterteam Racing Bulls houden ze de opties open. Naar verluidt stroomt Isack Hadjar volgend jaar door naar Red Bull, waarop Formule 2-talent Arvid Lindblad naast Liam Lawson komt te racen. Ook de Nieuw-Zeelander zou echter vervangen kunnen worden door een verrassende junior.

Zo zou Red Bull-topadviseur Helmut Marko al gesprekken hebben gevoerd met het management van Formule 2-coureur Alex Dunne. Het McLaren-talent maakte dit jaar zijn debuut in de koningsklasse tijdens een vrije trainingssessie in Oostenrijk. De 19-jarige Ier maakte indruk met de vierde tijd, vlak achter tijdelijke teamgenoot Oscar Piastri. In Monza werd hij nog eens opgeroepen voor wat oefenmeters, al reed hij daar geen snelle rondjes. Volgens PlanetF1 heeft Marko sindsdien meerdere ontmoetingen gehad met Dunne en diens vertegenwoordigers. Moet Lawson vrezen voor zijn stoeltje?

Oud-coureur Ralf Schumacher ziet een samenwerking tussen Dunne en Racing Bulls wel gebeuren, ondanks het feit dat de Ier onderdeel is van het McLaren-programma. “Vóór Bakoe had ik gezegd dat zowel Tsunoda als Lawson er volgend seizoen niet bij zouden zijn”, aldus de Duitser in de Backstage Boxengasse-podcast. “Er liggen genoeg kansen voor jonge coureurs; Hadjar zou naar Red Bull kunnen gaan, waarna Alex Dunne en Arvid Lindblad kunnen debuteren bij Racing Bulls. Dat zou heel goed mogelijk zijn. Maar de verwachtingen bij Racing Bulls zijn ook gestegen nu het team zulke goede resultaten boekt.”

De Italiaanse renstal werd lange tijd gezien als leerschool voor hoofdteam Red Bull, maar nu het zelf ook meedingt naar podiumplaatsen, is die verhouding aan het verschuiven. “Daarom zou het ook oneerlijk zijn als ze geen coureurs met Formule 1-ervaring zouden behouden”, lichtte Schumacher toe. “Tsunoda kan echt wel sturen en deed het heel goed bij Racing Bulls. De scherpte van de Red Bull ligt hem gewoon niet – zelfs Verstappen heeft daar soms moeite mee. Maar in Bakoe presteerden ze allebei gewoon goed, ondanks dat er een gat van dertig seconden tussen hen zat. Op dit moment denk ik dat Hadjar sowieso een Red Bull-stoeltje krijgt in 2026″, concludeerde Schumacher. “Maar als Tsunoda meer één wordt met de auto, is dat ook nog steeds een optie.”

