WK-leider Oscar Piastri – die dit jaar meermaals werd geprezen om zijn kalme karakter en klinische racestijl – ging tijdens de GP van Azerbeidzjan onderuit. Na een teleurstellende kwalificatie maakte hij vanaf P9 een valse start, om zijn bolide vervolgens af te schrijven in de muur. Een rampweekend voor de Australiër, die zijn eerste titel nog lang niet binnen heeft. McLaren-teambaas Andrea Stella verdedigt het optreden van Piastri en stelt dat alle grote coureurs pechdagen hebben gekend.

Stella, die in het verleden nauw samenwerkte met kampioenen als Fernando Alonso en Michael Schumacher, begrijpt dat Piastri ook fouten maakt. “Ik heb met coureurs gewerkt die meerdere titels hebben gewonnen”, aldus de Italiaan tegenover de media in Bakoe. “Zelfs de meest dominante rijders in de geschiedenis van de Formule 1, zoals Michael Schumacher, hebben dit soort rampweekenden gehad. Dat is gewoon een leerzame ervaring.”

Het overkomt de besten

“Om de een of andere reden krijgen coureurs het soms moeilijk”, lichtte Stella toe. “En als je dan de hoeveelheid grip verkeerd inschat, word je zwaar gestraft. Dit was gewoon een eenmalige tegenslag voor wat waarschijnlijk de meest solide coureur van dit seizoen is geweest”, doelde Stella op Piastri. “Een weekend waarin de dingen niet lopen zoals je wilt en je uiteindelijk een verlies moet verwerken. Dat is geen verrassing of iets waar we ons zorgen over moeten maken. Dit is vrijwel alle kampioenen overkomen – zelfs degenen met de beste staat van dienst.”

“De fouten die we bij Piastri hebben gezien, zijn absoluut ongebruikelijk”, gaf Stella toe. “Bij de start was hij gewoon te gretig, maar ik weet zeker dat we dat niet meer gaan zien. Wat betreft de crash had hij de beschikbare grip simpelweg verkeerd ingeschat. Hoe dat precies komt, weten we nog niet, maar eigenlijk is dat ook niet relevant. Eén van de sterkste eigenschappen van Oscar is hoe snel hij leert, hoe snel hij verbetert en hoe hij sterker terugkomt. Daarom is hij altijd zo succesvol geweest, en in zijn Formule 1-carrière gaan we dat ook nog vaak zien. Laten we vooral de rest van het seizoen afwachten.”

