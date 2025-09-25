Max Verstappen mengt zich na de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan weer in de titelstrijd. Hoewel het gat naar kampioenschapsleider Oscar Piastri nog groot is, speelt volgens Ralf Schumacher de recente opmars van de Nederlander wel degelijk een sleutelrol in het gevecht om de wereldtitel. En daar heeft met name Lando Norris profijt van, vertelt de oud-Formule 1-coureur: ‘Hij kan nu punten afpakken.’

Max Verstappen wordt na zijn opeenvolgende Grand Prix-zeges in Italië en Azerbeidzjan weer gezien als titelkandidaat naast de twee McLaren-coureurs. Het gat naar kampioenschapsleider Oscar Piastri is echter nog groot – de Australiër heeft een voorsprong van 69 WK-punten op Verstappen – en ook Lando Norris staat nog 44 punten voor op de Nederlander. Hoewel Verstappen met zijn zegereeks sinds de Dutch GP inloopt op beide coureurs, heeft volgens Ralf Schumacher met name Norris profijt van de opmars van de wereldkampioen.

“Lando ziet het licht weer aan het einde van de tunnel”, vertelt Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast. “Max is er weer, en kan nu punten afpakken. Dat is erg belangrijk in deze situatie. Als Lando een goede race rijdt, en Max eindigt tussen hem en Oscar Piastri, dan heeft Lando nog een goede kans op de wereldtitel.”

Gouden kans

Volgens Schumacher liet Norris in Bakoe een gouden kans liggen, toen teamgenoot en voornaamste titelrivaal Piastri in de eerste ronde in de barrières terechtkwam. “Lando had daar veel meer gebruik van kunnen maken”, vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. “Hij had verder naar voren moeten staan op de startgrid. Daar moet hij nog aan werken. Toch reed hij verder een goede race, hij nam geen onnodige risico’s. Lando was ook blij dat Oscar eens een foutje maakte.”

