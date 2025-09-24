Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zag Max Verstappen in Bakoe op een dominante wijze naar de overwinning rijden. De Oostenrijker heeft al vaker zijn petje voor de wereldkampioen afgenomen, en zegt daarom Verstappen nooit uit te vlakken voor een wereldtitel. Ook al is het gat tussen Verstappen en huidig kampioenschapsleider Oscar Piastri nog groot: ‘Voor Max moet je altijd op je hoede zijn’, aldus Wolff.

Max Verstappen won achterelkaar de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. De Nederlander wordt daardoor sinds de race op Bakoe weer door veel kenners gezien als een serieuze titelkandidaat. De twee McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, konden namelijk tijdens diezelfde twee weekenden geen vuist maken tegen de regerend wereldkampioen.

‘Altijd uitkijken voor Max’

Ook Toto Wolff – die eerder niet onder stoelen of banken stak Verstappen graag een keer naar Mercedes te willen halen – houdt rekening met de Nederlander in de strijd voor de wereldtitel. “Ik denk dat je altijd met beide benen op de grond moet blijven staan en bescheiden moet blijven”, vertelt Wolff aan de media in Azerbeidzjan. “Max heeft een goede reeks achter de rug. De auto is goed. Max Verstappen, je moet altijd op je hoede zijn voor wat hij kan bereiken, vooral nu dat weer mogelijk is.”

De Oostenrijker ziet echter wel dat het gat tussen Verstappen en de twee McLaren-coureurs nog groot is in het kampioenschap. “Alles moet daarom wel goed voor hem uitpakken”, vervolgt Wolff. “Maar je zag al in Bakoe dat een uitvalbeurt voor de kampioenschapsleider (Piastri, red.) de weg vrij maakt voor Max om vijfentwintig WK-punten te pakken. Dus dingen kunnen snel veranderen.” Verstappen is zelf echter nog niet overtuigd, en zegt zijn kansen voorlopig race voor race te bekijken.

