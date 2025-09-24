George Russell is op zijn hoede voor ‘Team Verstappen’ in de strijd voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hoewel McLaren bijna zeker is van de winst bij de constructeurs, is het gevecht om de tweede plaats nog lang niet gestreden. De strijd ging eerder vooral tussen Mercedes en Ferrari, maar daar komt volgens George Russell na de GP Azerbeidzjan nog een team bij: ‘Team Verstappen’.

Max Verstappen schreef achter elkaar de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en zorgde zo ook meteen voor een flinke opsteker voor zijn team Red Bull in het constructeurskampioenschap. Hoewel het gat met leider McLaren nog altijd groot is – het Britse team staat 351 WK-punten voor – lopen de Oostenrijkers wel langzaam in op Mercedes en Ferrari. Coureur George Russell waarschuwt zelfs al voor ‘Team Verstappen’ na de dominante zege van de Nederlander in Bakoe.

“Gezien de huidige vorm van de teams, is de kans dat Max voor ons eindigt (in het constructeurskampioenschap, red.) net zo groot als de kans dat Ferrari dat doet”, vertelt Russell in de persconferentie na de race. Racewinnaar Verstappen zat naast de Brit toen hij zijn uitspraak deed, en keek hem vragend aan. “Red Bull, bedoel je toch?”, vraagt de wereldkampioen vervolgens. “Ja, Team Verstappen inderdaad”, antwoordt Russell grappend. De Mercedes-coureur refereert hiermee aan het feit dat Verstappen voor de meeste WK-punten van Red Bull dit jaar heeft gezorgd. 255 WK-punten van Red Bulls totaal aantal van 272 punten dankt het team namelijk aan Verstappen.

Russell vervolgt zijn analyse over de drie kanshebbers voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap op serieuzere toon. “Het gaat gewoon zo snel. Ferrari zag er op de vrijdag in Bakoe geweldig sterk uit, en ze zijn hier altijd geweldig geweest. Charles heeft hier vier keer op pole position gestaan en ze hadden gemakkelijk een één-tweetje op de grid kunnen pakken”, voegt de Brit eraan toe. “Maar ze hadden natuurlijk een slechte kwalificatie en kwamen weg met minder dan tien punten, terwijl wij dertig punten pakten. Niemand weet nog hoe de strijd zal eindigen.”

