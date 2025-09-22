McLaren kon tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan de tweede constructeurstitel op rij veiligstellen. Het zou de snelste titelslag in de geschiedenis van de Formule 1 zijn geweest. Het papaja-feestje laat echter nog even op zich wachten. Na een vroege uitvalbeurt van Oscar Piastri en een lastige race voor Lando Norris was het weekend in Bakoe er een om snel te vergeten voor McLaren. Mercedes veroverde ondertussen de tweede plaats in het kampioenschap.

Het team van McLaren had in Azerbeidzjan negen WK-punten meer moeten scoren dan de rivalen van Ferrari. Met Lando Norris op een matige zevende plaats en Lewis Hamilton en Charles Leclerc op respectievelijk P8 en P9 is de constructeurstitel echter nog niet beslist. De Britse renstal krijgt tijdens de aankomende GP van Singapore een nieuwe kans om het kampioenschap te bezegelen, al moet het daarvoor afrekenen met Mercedes in plaats van Ferrari.

De Silberpfeile deden immers goede zaken in Azerbeidzjan. Coureurs George Russell en Kimi Antonelli eindigden respectievelijk op P2 en P4. Zodoende staat Mercedes nu op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Het verschil met McLaren bedraagt 333 WK-punten. Na de Grand Prix van Singapore zijn er nog maximaal 303 punten te vergeven. Als de papaja’s dus kampioen willen worden op het Marina Bay Street Circuit, moeten ze 30 punten méér scoren dan Mercedes.

McLaren – 623 punten

Mercedes – 290 punten

Ferrari – 286 punten

Red Bull – 272 punten

Williams – 101 punten

Racing Bulls – 72 punten

Aston Martin – 62 punten

Sauber – 55 punten

Haas – 44 punten

Alpine – 20 punten

