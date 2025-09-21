Oscar Piastri kende een race om snel te vergeten in Azerbeidzjan. De Australiër, leider in het kampioenschap en vorig jaar nog winnaar van de GP in Bakoe, maakte een valse start en parkeerde zijn McLaren daarna in de muur. Kenners wijzen op een aantal atypische fouten van de doorgaans zo koelbloedige coureur. Na afloop van de race was Piastri opvallend hard voor zichzelf.

“Het was zeker niet mijn beste moment”, aldus Piastri tegenover Sky Sports. “Ik verwachtte gewoon te veel van de start.” Na een teleurstellende kwalificatie moest de WK-leider vanaf de negende plaats veel plekken goedmaken. Daarbij ging hij te vroeg op het gas. “Eigenlijk een domme, simpele fout.” Ook over de crash spaarde Piastri zichzelf niet. “Ik had de vuile lucht gewoon niet goed ingeschat”, gaf hij toe. “Ik ging duidelijk veel te hard de bocht in, en dat was het dan. De grip was laag, maar dat had ik moeten weten. Dus ik geef niemand anders dan mezelf de schuld.”

LEES OOK: GP Azerbeidzjan: Max Verstappen in Bakoe ouderwets heer en meester, Piastri crasht

De Australiër sloot af met een realistische conclusie. “Ik heb gewoon niet op het juiste moment de juiste beslissingen genomen, en dat is natuurlijk teleurstellend.” Het is ongetwijfeld een mokerslag voor de kampioenschapsleider, die Bakoe zonder punten zal verlaten. Teamgenoot Lando Norris moest de eer van de papaja’s hooghouden, maar kon met zijn zevende plaats de constructeurstitel nog niet veiligstellen. Max Verstappen profiteerde ondertussen van het leed bij McLaren. Met een nieuwe overwinning lijkt teambaas Andrea Stella gelijk te krijgen; de Nederlander heeft nog steeds zicht op een vijfde wereldkampioenschap.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.