Vanaf pole position heeft Max Verstappen op dominante wijze de GP van Azerbeidzjan gewonnen. In de straten van Bakoe is er van start tot finish geen vuiltje aan de lucht voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull, die daarmee goede zaken doet in het kampioenschap. WK-leider Oscar Piastri loopt serieuze averij op. Na zijn crash op zaterdag in de chaotische kwalificatie gaat het ook in de race mis. Al in de openingsronde parkeert hij zijn McLaren hard in de muur.

Voor Max Verstappen is het na de GP van Italië in Monza zijn tweede zege op rij en zijn vierde van het seizoen. Grote incidenten blijven verder uit. Piastri is de enige uitvaller in de race. McLaren had in Bakoe al de constructeurstitel in de wacht kunnen slepen, maar dat feestje laat nog even op zich wachten.

Hierbij, de GP van Azerbeidzjan in vogelvlucht:

RONDE 1/51: Max Verstappen kent vanaf pole een feilloze start en behoudt op harde banden de leiding, voor respectievelijk Carlos Sainz en Liam Lawson. Verder naar achteren gaat het faliekant mis voor WK-leider Oscar Piastri. De McLaren-coureur kent vanaf P9 een beroerde start. Hij is te vroeg weg, daarna schiet zijn auto in anti-stall waardoor hij veel posities verliest. Vervolgens gaat hij nog een keer dramatisch in de fout door al in de openingsronde hard in de muur te knallen. Einde race voor Piastri dus.

Fernando Alonso staat op de startgrid achter Piastri en reageert op de valse start van de Australiër. Daardoor is ook Alonso te vroeg van zijn plek. Hij krijgt een tijdstraf van vijf seconden.

VIDEO: Bekijk hier de crash van Oscar Piastri in de openingsronde

RONDE 4/51: Verstappen is scherp bij de herstart en maakt geen fout. Op P4 maakt Kimi Antonelli zich breed, waardoor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell bijna in de muur belandt. Het loopt goed af, maar het kost de Brit wel een plaatsje. Tsunoda profiteert en pakt P5. Ondertussen rijdt Lando Norris op P8.

Verstappen leidt soeverein

RONDE 10/51: Verstappen rijdt soeverein aan de leiding en kan op deze manier goed zijn banden managen. Achter hem wordt er hevig gevochten. Top-10 na 10 laps: Verstappen, Sainz, Lawson, Antonelli, Tsunoda, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton en Hadjar.

RONDE 18/51: In de achterhoede tikt Alexander Albon Alpine-coureur Franco Colapinto aan die in bocht 5 zachtjes de muur raakt. De Argentijn maakt een 360-gradenspin en kan zijn weg vervolgen. Albon krijgt een tijdstraf van tien seconden.

RONDE 21/51: Liam Lawson gaat van P3 naar binnen voor zijn eerste pitstop en weet zo nog net een undercut van Antonelli te voorkomen. Het podium blijft daarmee in zicht voor de coureur van Racing Bulls.

‘This is brilliant, mate!’

RONDE 25/51: Halverwege de GP van Azerbeidzjan leidt Max Verstappen soeverein. Het gat met Carlos Sainz achter hem bedraagt ruim acht seconden. Over de boordradio ontvangt hij de complimenten van zijn engineer Gianpiero Lambiase: ‘This is brilliant, mate!‘

RONDE 35/51: De top-5 is nog altijd niet naar binnen geweest voor vers rubber. Verstappen leidt voor respectievelijk Russell, Tsunoda, Norris en Hamilton. Norris is de enige op medium banden, de rest rijdt op de harde compound. De race heeft zich ontwikkeld tot een strategisch bandengevecht voor de teams en met relatief weinig spektakel op de baan.

RONDE 38/51: Lando Norris komt naar binnen voor zijn eerste en enige pitstop. Die gaat echter de mist in, waardoor hij achter Liam Lawson en Charles Leclerc terugkeert op de baan, op P8. Even later gaat Russell voor het eerst naar binnen. Hij pakt daarmee P2, voor Sainz, maar achter Verstappen.

Veilige marge

RONDE 40/51: Max Verstappen komt naar binnen voor zijn eerste pitstop en gaat voor gebruikte mediums. Hij blijft riant aan de leiding. De 67e GP-zege van zijn carrière kan hij nauwelijks nog ontgaan. Na zijn pitstop is de marge met de nummer twee, George Russell, zo’n twaalf seconden. Carlos Sainz rijdt op P3. Ondertussen is het een beetje beginnen te druppelen.

RONDE 51/51: En daar is-ie, de vierde overwinning van het seizoen voor Max Verstappen. Hij wordt na een foutloze exercitie in Bakoe door zijn vriend, DJ Martin Garrix, als winnaar afgevlagd. Op ruime afstand eindigen Russell en Sainz als tweede en derde. Knap is ook de vijfde plaats van Liam Lawson, achter Antonelli, maar de Kiwi van Racing Bulls weet Tsunoda, Norris en Hamilton net voor te blijven. Lando Norris eindigt teleurstellend als zevende.

Top-10: Verstappen, Russell, Sainz, Antonelli, Lawson, Tsunoda, Norris, Hamilton, Leclerc en Hadjar.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.