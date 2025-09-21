Oscar Piastri bracht al snel de safety car naar buiten in de GP van Azerbeidzjan. De Australiër parkeerde zijn McLaren na enkele bochten al in de muur. Het incident zal de kampioenschapsleider flink wat punten kosten in de strijd om de coureurstitel. Het is bovendien een zeldzame fout van Piastri, die in de afgelopen vierenveertig races ‘gewoon’ over de eindstreep kwam.

Oscar Piastri, die vorig jaar nog zegevierde op het Baku City Circuit, zal deze editie van de GP van Azerbeidzjan snel willen vergeten. Vlak na de start van de race reed hij zijn MCL39 al in de muur. Het betekent ongetwijfeld een mokerslag voor de kampioenschapsleider, die Bakoe zonder nieuwe punten zal verlaten. Teamgenoot Lando Norris moet de eer van de papaja’s hoog houden, al is de constructeurstitel voorlopig nog niet veiliggesteld.

De uitvalbeurt van Piastri is bovendien goed nieuws voor Max Verstappen. De Nederlander heeft – ook volgens McLaren-teambaas Andrea Stella – nog steeds zicht op een vijfde wereldkampioenschap. Door de vroege exit van Piastri, en het feit dat hij nog altijd de eerste positie bewaakt, kan hij ver inlopen na het raceweekend in Bakoe. De achterstand op de Australiër bedroeg na de laatste GP in Monza 94 WK-punten.

