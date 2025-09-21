Max Verstappen veroverde zaterdag poleposition voor de GP van Azerbeidzjan. Met een koelbloedig rondje op het spekgladde Baku City Circuit rekende de Red Bull-coureur af met al zijn concurrenten. Zijn rivalen van McLaren leden de grootste nederlaag; Norris en Piastri moesten genoegen nemen met respectievelijk de zevende en negende startplek. Na Max’ eerdere overwinning in Monza waarschuwt McLaren-teambaas Andrea Stella: Verstappen blijft een gevaar voor de rijderstitel.

Andrea Stella ziet dat Red Bull de zaken sinds de Italiaanse GP aardig op orde heeft. Max Verstappen deed de wenkbrauwen al fronsen toen hij in Monza met ruime voorsprong zegevierde, en met zijn polerondje in Bakoe bewijst hij opnieuw dat zijn RB21 een geduchte bolide is. Daarom vinden ze bij McLaren dat we Verstappen niet mogen uitvlakken voor de wereldtitel. De Nederlander staat in aanloop naar de hoofdrace in Azerbeidzjan op de derde plaats, 94 punten achter Oscar Piastri.

‘We hebben het wel over Verstappen’

“Mogelijk heeft Red Bull wat extra tempo gevonden”, speculeerde Stella tegenover de media in Bakoe. “Het zou me dan ook niet verbazen als ze deze reeks voortzetten. Poleposition in Monza, overwinning, poleposition hier… Red Bull is een serieuze kanshebber om races te winnen én een serieuze kanshebber voor het coureurskampioenschap.” Die laatste claim bleef niet onopgemerkt. Denkt Stella echt dat Verstappen een bedreiging kan vormen voor de titel?

“Een volmondig ja”, verzekerde de Italiaan. “Je zou het in hoofdletters kunnen schrijven.” Toch is de achterstand van Verstappen aanzienlijk, en met nog acht races te gaan zijn er relatief weinig punten meer te vergeven. “Natuurlijk, natuurlijk”, beaamde Stella. “Maar we hebben het wel over Max Verstappen – de wereldkampioen van de afgelopen vier jaar – in een snelle auto. Daarbij zijn er gewoon bepaalde races waarin McLaren echt geen enkel voordeel heeft.” De papaja’s waarschuwden in aanloop naar Azerbeidzjan al dat de MCL39 minder goed gedijt op stratencircuits.

“Lando en Oscar zitten er altijd goed bij, waardoor er niet één coureur is die structureel het maximale aantal punten pakt voor McLaren”, voegde hij eraan toe. “Soms pakt Lando iets meer punten en soms Oscar, waardoor ze ook punten bij elkaar wegsnoepen. We zijn ons daar heel bewust van, maar we laten ze ook gewoon racen – ze hebben tenslotte beiden de ambitie om te winnen. Dus ja, daarom strijden Red Bull en Verstappen zeker nog voor de rijderstitel”, besloot Stella streng.

