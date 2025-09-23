Max Verstappen heeft opnieuw indruk gemaakt in Bakoe. In Azerbeidzjan reed de Nederlander een foutloze race en pakte met overmacht de overwinning. Jonathan Wheatley, huidig teambaas van Sauber, noemde het optreden van Verstappen niets minder dan ‘een masterclass.‘

Verstappen reed het hele weekend foutloos. Vanaf de eerste vrije training tot en met de laatste ronde van de race had hij de situatie volledig onder controle. Jonathan Wheatley keek met bewondering toe: “Ik heb gisteren zijn ronde bekeken tijdens de kwalificatie en op geen enkel moment leek het alsof hij de muur zou raken. Hij is buitengewoon. Hij weet precies hoe hij het maximale uit die auto moet halen.”

LEES OOK: Puntenzege! Red Bull-teams evenaren bijzonder record uit 2020

De Brit, die jarenlang nauw met Verstappen samenwerkte bij Red Bull, twijfelt niet aan zijn uitzonderlijke klasse. “Uiteindelijk komt de beste altijd bovendrijven”, aldus Wheatley tegenover de media in Bakoe. Voor hem komt het dominante optreden in Bakoe niet als een verrasing. “Ik geniet er al jaren van om hem te zien racen – sinds 2014 of zo. En dit weekend was daar opnieuw een voorbeeld van. Het was gewoon een masterclass.”

Spanning in titelstrijd

Met nog zeven Grand Prix en drie sprintraces te gaan, komt Verstappen op het juiste moment in topvorm. Hoewel hij momenteel nog 69 punten achterstaat op leider Oscar Piastri, laat zijn dominante optreden zien dat hij een serieuze bedreiging blijft in de titelstrijd. Wheatley voegde toe: “Misschien zijn het vooral twee circuits die zijn auto echt goed liggen”, waarmee hij doelde op de omstandigheden die Verstappen dit weekend in staat stelden het maximale uit zijn RB21 te halen. De komende circuits kunnen hem mogelijk minder goed liggen, waardoor het spannend blijft of Verstappen de kloof nog weet te dichten.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.