Het raceweekend in Azerbeidzjan leverde niet alleen een overwinning op voor Max Verstappen, maar ook een zeldzaam collectief succesmoment voor de volledige Red Bull-familie. Zowel Red Bull Racing als Racing Bulls zagen al hun coureurs in de punten eindigen. Dat is in een reguliere Grand Prix niet meer voorgekomen sinds de Grand Prix van Rusland in 2020.

Max Verstappen reed op de straten van Bakoe naar zijn vierde overwinning van het seizoen, maar het was vooral het totaalplaatje dat opviel: niet alleen teamgenoot Yuki Tsunoda reed een sterke race, ook Liam Lawson en Isack Hadjar behaalde punten. Waar Red Bull Racing wekelijks meestrijdt om punten, zijn die voor het zusterteam veel minder zeker – laat staan voor beide coureurs tegelijk. In Azerbeidzjan kwam alles samen: de snelheid, de strategie en het momentum. Iets wat zelden voorkomt, zo blijkt uit de geschiedenis.

Puntenzege

De laatste keer dat de hele Red Bull-familie punten scoorden in een officiële Grand Prix, was bijna vijf jaar geleden – tijdens de Grand Prix van Rusland in 2020. Destijds finishten Max Verstappen (P2) en Alexander Albon (P10) namens Red Bull Racing in de top tien, terwijl het zusterteam, toen nog opererend onder de naam AlphaTauri, eveneens punten pakte met Daniil Kvyat (P8) en Pierre Gasly (P9). Een degelijke teamprestatie, maar niet te vergelijken met de kracht waarmee Red Bull en Racing Bulls zich dit weekend manifesteerden. Sindsdien zijn er wel races geweest waarin beide teams punten pakten, zoals de sprintrace in Miami in 2024, maar in een reguliere Grand Prix kwam het niet meer voor dat álle Red Bull-auto’s scoorden. Tot nu.

