In een knotsgekke kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, met een recordaantal van zes rode vlaggen, greep Lando Norris naast de kans om zich vooraan te kwalificeren. De McLaren-coureur moest genoegen nemen met P7, terwijl teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri na een crash niet verder kwam dan P9. Max Verstappen hield zich wél staande in de chaos en pakte overtuigend pole position.

Norris baalde na afloop vooral van de keuzes die McLaren maakte in Q3. “Ik denk dat het een fout was, van mij en van ons, om als eerste de pitstraat uit te rijden,” legt hij uit tegenover Sky F1. “Als er een gele of rode vlag was gekomen, hadden wij er als helden uitgezien. Nu lijk ik de verliezer en zij de helden. Dat is de gok die je soms neemt hier.”

Tijdens zijn snelste ronde raakte Norris bovendien de muur bij bocht 15. “Misschien heb ik daar twee tienden verloren, een paar plaatsen dus. Maar geen 1,1 seconde op Max,” benadrukt hij. Ondanks de teleurstelling weigert de Brit te spreken van een gemiste kans. “Nee, ik heb alles gegeven wat ik kon. Het was simpelweg de verkeerde beslissing om als eerste te gaan. Achteraf gezien hadden we beter moeten kiezen, maar op dat moment leek het juist.”

Voor de race houdt Norris zich realistisch. “De snelheid om Max te verslaan hebben we waarschijnlijk niet, hij is het hele weekend al snel. Ze konden makkelijk winnen in Monza, en dat kunnen ze hier dit weekend weer. Ik weet niet of wij kunnen winnen, maar een podium is zeker mogelijk.”

