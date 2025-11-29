De voorspelling van Lando Norris voorafgaand aan de sprintrace is uitgekomen. De McLaren-coureur zei al dat als hij bij de start niet aan George Russell voorbij kon komen, er niet meer inzat dan een derde plaats. En zo geschiedde het ook op het Lusail International Circuit. Norris houdt zo de schade beperkt voor het kampioenschap, en ziet alleen Oscar Piastri twee WK-punten dichterbij komen.

Andere titelrivaal Max Verstappen reed namelijk tijdens de verkorte race constant achter de McLaren-coureur, maar Norris zag de viervoudig wereldkampioen niet. “Ik heb Max helemaal niet gezien”, zegt de coureur eerlijk na de sprint. “Ik keek alleen maar naar George voor me. Ik probeerde om aan hem voorbij te komen, en bij de start zat ik ook dicht op hem. Dus ik zag niet wat er achter me gebeurde. De hele race voelde als één lange stint. Het wordt daarom ook een moeilijke race morgen. Het is niet makkelijk om hier in te halen. Het draait daarom straks echt helemaal om de kwalificatie.”

Snelle Mercedes

Norris blikt vervolgens alvast vooruit op die belangrijke kwalificatie, en verwacht met name uit de hoek van Mercedes gevaar. “George laat zien dat de Mercedes snel is, dus ik denk dat de top dicht bij elkaar zal zitten. Het wordt niet makkelijk. Het team heeft ons, zoals altijd, weer een goede auto gegeven. Het is echt een uitdaging om hier een goede ronde te zetten in de kwalificatie, maar ik kijk ernaar uit.”

