Lando Norris lijkt niet meer te stoppen. De Britse McLaren-coureur domineert de laatste weken de Formule 1 en heeft inmiddels een comfortabele voorsprong opgebouwd op zijn titelrivalen Oscar Piastri en Max Verstappen. In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat bespreken verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Bleekemolen of de wereldbeker al met één hand in handen van Norris is.

“In principe wel,” zegt Bos. “Al kan in theorie natuurlijk alles nog gebeuren. Maar hij staat wel op pole position om kampioen te worden.” Bleekemolen sluit zich daarbij aan, al houdt hij een kleine slag om de arm. “Hij staat er natuurlijk echt goed voor. Toch denk ik altijd terug aan 2007, toen Räikkönen met één punt verschil alsnog kampioen werd. Dus het is nog niet gedaan, maar als je reëel bent: het is klaar. En hij is zó sterk, ik weet niet wat ik zie eigenlijk. Hij staat er gewoon.”

Volgens Bos is er nog maar één man die de titelstrijd spannend kan maken: Norris zelf. “Hij heeft eigenlijk nog maar één concurrent over, en dat is Lando Norris. Hij is zijn eigen grootste tegenstander. Als het nu nog misgaat, dan wint bijvoorbeeld Piastri niet de wereldtitel, maar dan verliest Norris hem.”

