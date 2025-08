Een verandering van windrichting- en kracht op de Hungaroring speelt niet alleen Lando Norris, maar ook zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri in het beslissende deel van de kwalificatie voor de Hongaarse GP parten. “De bochten voelden opeens heel anders. Met name de laatste sector was heel lastig”, beweert Norris.

In drie vrije trainingen zijn ze niet te stuiten: in de afsluitende deelt McLaren via Piastri zelfs nog een mokerslag uit. De concurrentie hapt op grote achterstand naar adem. Ook in de kwalificatie neemt McLaren het commando direct in handen. Na de tweede sessie voert Piastri het veld aan. De hamvraag luidt alleen nog: wie van de twee McLarens verovert pole?

Charles Leclerc dus, gevolgd door Piastri en Norris. “Teleurstellend voor ons”, vindt de Brit, vrijdag in de trainingen niet te stuiten. “Maar Charles heeft in de laatste ronde gewoon goed werk geleverd.” Dat McLaren zich de kaas van het brood laat eten heeft, oordeelt Norris, vooral te maken met de veranderde weersomstandigheden in de slotsessie. En dan met name de wind. “De condities waren heel anders. Q2 voelde heel goed, toen lieten we zien hoe snel we kunnen zijn. Q3 daarentegen was dramatisch. Bizar gewoon. De wind heeft zoveel invloed op de auto, zeker op dit circuit met veel bochten Heel frustrerend.”

Aangezien inhalen op de Hungaroring vrijwel onmogelijk is, lijkt Leclerc in een zetel te zitten voor de zege in de Hongaarse GP. “Charles is de laatste weken onze grootste tegenstander. Als er er hier iemand pole van ons had kunnen pakken is het Charles”, stelt Norris. “Maar”, zo besluit de Britse McLaren-coureur, “ik denk wij iets meer snelheid hebben. Het wordt hoe dan ook een opwindende race.”

