Lando Norris mag bij de GP Italië heel even dromen van een overwinning. Een bliksemstart loodst hem voorbij polesitter Max Verstappen, maar de wereldkampioen stelt na een ronde direct orde op zaken. Pluspuntje: de Brit loopt met zijn tweede plek wel drie punten in op WK-klassementsleider en teamgenoot Oscar Piastri.

Lando Norris heeft voorafgaand aan de race op het hogesnelheidscircuit van Monza nog genoeg praatjes. De racesnelheid is goed, stelt hij. Wie weet waar het toe kan leiden. Alleen bij de start leidt het tot het gewenste resultaat: de Brit komt na bijna 500 meter voor Verstappen aan in de eerste chicane. De wereldkampioen snijdt de bocht af, maar geeft de eerste plek op verzoek van de pitmuur snel terug aan zijn boezemvriend.

Het incident zorgt voor opwinding, die alleen niet erg lang duurt. Verstappen is in Red Bulls RB21 oppermachtig, Norris wordt in de volgende ronde simpel ingerekend en slaat in korte tijd een gat van vijf seconden. Daarmee is meteen de angel uit de race gehaald. “Ik liet de auto misschien een beetje uitrollen bij de eerste chicane”, zo blikt Norris met een ondeugende lach terug op de manoeuvre in de eerste chicane. “Gevechten met Max zijn altijd leuk.”

Van een echt gevecht is na de eerste ronde echter als snel geen sprake meer. “We hadden niet de snelheid van de Red Bull”, erkent de Brit. “Ik heb alles gedaan wat ik kon, geprobeerd met Max te vechten. Maar hij verdiende de overwinning. Dit is”, meent Norris, “de eerste keer dit seizoen dat we ‘langzaam’ zijn. Toch was het een leuke race, ik heb ervan genoten.”

Over de pitstop die hem in de slotfase aanvankelijk zijn tweede plek kost aan collega Piastri – die op dringend verzoek van de pitmuur wel snel weer van positie ruilt – wil Norris na afloop verder weinig woorden vuil maken. “Als team maken we soms fouten. Dit was er eentje. Maar ik blijf vechten, ga onvermoeibaar door.” Want Norris heeft de wereldtitel nog lang niet uit zijn hoofd gezet.

Lees hier alles over de GP van Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.