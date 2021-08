Lando Norris heeft toestemming gekregen om van start te gaan in de Belgische Grand Prix, nadat hij voor een korte check aan zijn elleboog naar het ziekenhuis was gebracht na zijn zware crash op Spa-Francorchamps.

Norris vloog hard van de baan in Q3 van de kwalificatie op de natte Belgische baan. Norris klom na de crash zelf uit de auto, maar greep wel vrijwel direct naar zijn arm. Na een eerste controle in het medisch centrum van het circuit werd besloten ‘uit voorzorg’ in een ziekenhuis een scan van zijn elleboog te laten maken.

Foto: ANP

Het was daardoor nog maar de vraag of Norris wel in staat was om aan de start te verschijnen van de Belgische Grand Prix, maar de jonge Brit heeft goed nieuws gekregen. Hij heeft namelijk toestemming gekregen om mee te doen aan de race, zo maakt McLaren-teambaas Andreas Seidl bekend. “De controles in het ziekenhuis zijn uitgevoerd, zijn ellenboog deed wel wat pijn. Alles is in orde, hij kan morgen weer racen”, aldus de Duitser.

Norris kwam door zijn crash niet tot een tijd en was tiende aan het eind van Q3. Door de gridstraf van Valtteri Bottas schoof hij kortstondig een plekje op, naar P9. Norris begint de race echter als veertiende. Dit omdat McLaren zijn versnellingsbak heeft moeten vervangen na zijn crash, wat ook voor Norris vijf plekken straf betekent.

