Lando Norris beseft dat hij in Las Vegas een flinke stap richting de wereldtitel kan zetten. Maar ook weet hij dat het wel eens lastiger kan worden dan gedacht. “Het wordt hier anders dan in de afgelopen races.“

Het betekent niet dat de Engelsman, leider in het WK, met knikkende knieën naar de Amerikaanse stad is gekomen. De auto van McLaren voldoet nog altijd uitstekend, zoals ook in bijvoorbeeld Brazilië en Mexico bleek. Daar ging het echter met overwinningen en een flink aantal punten dermate goed, dat het bijna niet te evenaren valt in Las Vegas. Het ‘low-downforce’-aspect van het circuit ligt de McLaren-bolide traditiegetrouw minder en dat verklaart mede Norris’ terughoudendheid. “Ik heb er heus nog wel vertrouwen in, alleen wat minder dan in de voorgaande race.”

Met 24 punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri en 49 op Max Verstappen kan Norris hoe dan ook een nieuwe, flinke stap zetten richting de wereldtitel. Na de GP van Las Vegas zijn er nog twee weekenden te gaan: die in Qatar (met sprintrace) en Abu Dhabi. Hij laat zich er niet gek door maken, vertelt hij. “Ik bekijk het nog steeds van race tot race, zoals ik het hele seizoen heb gedaan. En dat zal ik blijven doen tot het einde.”

Mentaal is hij gegroeid, vindt Norris. “In het begin van het seizoen had ik nog problemen met de auto. Maar ook als het eens tegenzit, weet ik inmiddels hoe ik me terug kan knokken. Met hulp ook van de mensen om me heen, dat speelt ook mee. Voor mezelf weet ik echter hoe ik met een slechte sessie om moet gaan, ik weet dat ik het kan omdraaien en alsnog kan laten zien. Dat geeft vertrouwen.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.