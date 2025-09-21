Lando Norris verzuimt in de Azerbeidzjaanse GP de marge met teamgenoot Oscar Piastri in de wereldtitelstrijd flink te verkleinen. Na de snelle exit van de WK-klassementsleider blijft de Brit steken op de zevende plaats, goed voor zes punten. “Het is de vraag of hij nog een keer zo’n gouden kans krijgt.”

Oscar Piastri is in Bakoe de grootste verliezer van de dag. Net als een dag eerder in de kwalificatie crasht de Australiër hard, ditmaal in de eerste ronde na een volkomen mislukte start. Het biedt Lando Norris volop kans een flinke hap van de achterstand op zijn teamgenoot in het WK te nemen. Weliswaar is de uitgangspositie (zevende) niet heel gunstig, de snelheid die McLarens MCL39 in de trainingen heeft getoond biedt perspectief.

In tegenstelling tot onder meer George Russell, Max Verstappen en Yuki Tsunoda – die allen voor hem starten – kiest Norris voor de mediumband om op te vertrekken. Het levert hem bij de start niet het gehoopte voordeel op. Bijna veertig ronden houdt Norris de banden ‘in leven’, wanneer hij vanaf de vierde plek Tsunoda via een zogenaamde undercut in de pitstraat probeert te passeren. Een slechte bandenwissel voorkomt dat. Net als twee weken eerder in Monza gaat het hopeloos mis.

De bandenstop duurt ruim vier seconden, Norris komt daardoor als achtste weer de baan op. In het vervolg maakt hij nog wel een plek goed ten koste van Charles Leclerc, maar Tsunoda komt hij in de slotfase niet voorbij. Daardoor wordt McLarens constructeurstitelfeest uitgesteld en houdt de Brit met P7 ‘slechts’ zes punten over aan het Azerbeidzjaanse avontuur. Een magere score, Piastri’s voorsprong bedraagt nog steeds 25 punten. “Het is de vraag of Lando nog een keer zo’n gouden kans krijgt”, oordeelt SkySports’ analist Karun Chandhok.

