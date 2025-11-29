Lando Norris moet in Qatar genoegen nemen met de tweede startplek. De Brit zag hoe teamgenoot Oscar Piastri in zijn laatste snelle ronde onder zijn tijd dook, terwijl hij zijn eigen ronde moest afbreken. Hoewel Norris het jammer vindt dat hij uiteindelijk niet mee kon vechten voor pole, is hij complimenteus naar zijn teamgenoot: ‘Oscar rijdt het hele weekend al goed, dus ik mag nergens over klagen’.

Wat gebeurde er precies in de tweede snelle ronde van Lando Norris? Dat is de vraag die ook interviewer James Hinchcliffe meteen aan de sessie aan de Brit stelt. “Ik weet het niet”, verzucht de kampioenschapsleider. “Ik had wat onderstuur, en ging bijna van de baan af. Ik moest daardoor mijn ronde afbreken. Dat is erg jammer, maar het is wat het is. Oscar had een geweldige ronde, en rijdt het hele weekend al goed. Dus ik mag nergens over klagen, ik kon alleen die laatste ronde niet rijden.”

Eerste ronde

Norris start de race wel vanaf de eerste startrij, naast zijn teamgenoot en met Max Verstappen in zijn kielzog. Verwacht de Brit ook vanuit Verstappen een dreiging in de strijd om de Grand Prix-zege? “Je weet het nooit”, antwoordt de McLaren-coureur. “Er zijn tijdens de eerste rondes altijd kansen voor iedereen, maar daarna wordt het een behoorlijk uitgemaakt spel.”

Over zijn tactiek voor het gevecht naar de eerste bocht heeft Norris echter nog niet nagedacht. “We hebben net pas de kwalificatie erop zitten”, lacht hij. “Ik hoop dat ik het beter kan doen dan vandaag (tijdens de sprintrace, red.). Maar verder zitten we in een goede positie. De auto voelt goed, en we maken progressie. Het is echter een lange race morgen.”

