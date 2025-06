Na zijn glorieuze zege in Monaco moet Lando Norris ditmaal genoegen nemen met een tweede plek in de Grand Prix van Spanje. Teamgenoot en racewinnaar Oscar Piastri vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap, maar de Brit volgt hem nog steeds in zijn kielzog.

“Oscar reed een hele sterke race vandaag. Ik had niet echt de snelheid om hem bij te benen, maar we hebben alles geprobeerd”, zegt Norris na afloop van de race. “Het was een lange race waarin van alles kon gebeuren aan het einde.”

De kaarten leken inderdaad geschud, tot een stilvallende Kimi Antonelli voor een safetycar zorgde in de eindfase van de Spaanse Grand Prix. “Onze beide auto’s slipten nog weg tijdens de herstart na de safetycar”, zegt de Brit met een grote glimlach. “Maar het was een leuke race en om als team eerste en tweede te eindigen, is alleen maar beter.” Hoewel zijn teamgenoot uitloopt in het kampioenschap, houdt Norris hem nog altijd in het vizier.

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.