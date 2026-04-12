Lando Norris doet een boekje open over het verloop van zijn Formule 1-carrière tot nu toe. Volgens de regerend wereldkampioen zijn er vier mannen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij zijn huidige succes, en de Brit wil ze daarom graag even in de schijnwerpers zetten. Te beginnen bij het begin: zijn vader Adam Norris.

“Op de eerste plaats staat mijn vader,” begint Norris bij het begin in een video voor McLaren. “Hij was als kind al dol op racen. Toen hij volwassen werd, kon hij het zelf niet echt doen. Maar hij heeft hard gewerkt en zowel mijn broer als mij de kans gegeven om in de racerij te stappen. Hij heeft mij in staat gesteld mijn droom waar te maken.” Zijn liefde voor de autosport begon dan ook bij een gedeelde hobby met zijn vader. “Ik herinner me dat ik op mijn derde of vierde samen met mijn vader op de PlayStation Gran Turismo speelde. Daar is het allemaal echt begonnen.”

Daarnaast haalde Norris ook veel inspiratie uit een hele andere tak van sport: de MotoGP. De Brit noemt dan ook MotoGP-legende Valentino Rossi zijn tweede rolmodel. “Valentino Rossi, een man waar ik als kind tegen opkeek. Toen ik jonger was, was ik meer geïnteresseerd in motoren dan in vierwielers. Dus, Valentino Rossi,” vervolgt hij.

Brown en Stella

De laatste mannen op het lijstje van Norris zijn minder verrassend. “En dan de volgende twee, die zijn vrij eenvoudig”, zegt ook de regerend wereldkampioen. “Zak Brown. Ik werk al jaren samen met Zak. Ik denk niet dat je ooit iemand zult vinden die zo hard werkt als Zak. Als je ooit een dag met Zak doorbrengt, kun je misschien vijf minuten met hem praten, want de rest van de tijd is gevuld met telefoontjes, vergaderingen, e-mails, sms’jes en van alles en nog wat. Tegenwoordig mag je van geluk spreken als je zelfs maar een partijtje golf met Zak kunt spelen.”

“En dan de laatste, om het binnen het team te houden, is Andrea Stella”, sluit Norris zijn lijstje af. “Iemand met wie ik werk sinds ik bij McLaren kwam en die vele jaren geleden van Ferrari is overgekomen. Hij is iemand die je altijd de ogen opent voor dingen waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben, die je extra inzichten geeft, iemand die je aan het denken zet over veel zaken.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.