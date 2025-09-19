Lando Norris blikte vrijdag met gemengde gevoelens terug op de tweede vrije training voor de GP van Azerbeidzjan, waarin hij door contact met de muur de ophanging van zijn McLaren beschadigde en daardoor de sessie voortijdig moest afbreken. Hij zoekt echter liever de limiet op dan dat hij te voorzichtig rijdt, zo stelde hij.

“Ik voelde me goed tot dat moment, dus ik heb liever dat ik push om de limiet te vinden dan helemaal niet pushen,” vertelde Norris. “Ik had graag nog wat ronden met veel brandstof gereden, zeker op deze zachtere banden ten opzichte van vorig jaar, maar het is wat het is.”

Door de crash mistte Norris waardevolle data, iets wat volgens hem lastig is nu het Baku City Circuit dit jaar andere bandensamenstellingen kent. “Ik loop nu inderdaad achterstand op in de voorbereiding. Dit was een rommelige sessie van mijn kant, maar ik denk ook van de kant van Oscar (Piastri, zijn teamgenoot, red.). Hij leek ook wat moeite te hebben met de auto. We zullen zien wat we morgen kunnen herstellen.”

‘Red Bull is nooit goed op vrijdag’

Kijkend naar de rest van het weekend verwacht Lando Norris een hevige strijd met meerdere concurrenten. Vooral Ferrari en Max Verstappen rekent hij tot de favorieten. Lewis Hamilton sloot VT2 vrijdag namens Ferrari af als snelste, voor teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen eindigde als zesde.

Over de kansen van Red Bull en Max Verstappen was Norris stellig: “Red Bull is nooit goed op vrijdag. Ze gaan slapen, worden de volgende ochtend wakker en dan zijn ze gewoon weer snel. Ik verwacht zaterdag in de kwalificatie concurrentie van minstens drie andere auto’s.”

