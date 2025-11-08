Met een soevereine sprintrace waarbij zijn eerste plaats geen seconde in gevaar komt, heeft Lando Norris een tweede visitekaartje afgegeven voor de GP São Paulo. De Britse klassementsleider vergroot met zijn overwinning de marge in de titelstrijd op zowel eerste achtervolger Oscar Piastri (uitgevallen) als Max Verstappen (vierde).

In Mexico was hij twee weken geleden een klasse apart, ook op de eerste twee dagen in Brazilië staat er voorlopig geen maat op Lando Norris. Hij wint de sprintrace, ondanks een herstart en met Kimi Antonelli rondenlang in zijn nek, in stijl. Door de crash van teamgenoot Oscar Piastri loopt hij acht punten uit in het WK en vergroot de marge tot 43 punten.

“Het was een moeilijke race”, aldus Norris. “Maar dat maakt de overwinning alleen nog maar mooier. Kimi maakte het mij niet makkelijk, hij hield me de hele race onder druk. Nogmaals, het was pittig, maar goed, dat verwacht je ook in deze race. Vooral op het eind ehad ik het lastig, de banden waren bijna helemaal op. We hebben”, meent Norris, “nog wat huiswerk te doen voor de kwalificatie.”

