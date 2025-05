Lando Norris hervindt zijn kwalificatievorm op het juiste moment en op de juiste plek: bij Formule 1’s kroonjuweel in Monaco. Met een uitgekiende tactiek en in een nieuw baanrecord verslaat hij de lokale favoriet Charles Leclerc en teamgenoot Oscar Piastri. “Fijn dat het beloond wordt.”

Er ijkt een last van hem te zijn afgevallen. Lando Norris straalt na afloop van de kwalificatie in de straten van Monte-Carlo. “Ik realiseer me nu weer hoe goed dit voelt na alle problemen die we hebben gehad”, stelt de Brit. “Het is ook alweer lang geleden”, zo doelt hij op zijn laatste pole, half maart bij het openingsnummer van dit jaar in Melbourne.

Volgens Norris is er geen betere plek dan Monaco om een toch moeizame periode (voorlopig) af te sluiten. “We hebben hard naar een moment als dit toegewerkt”, meent Norris. “Het team heeft geweldig werkt verricht, want dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Ik ben blij dat ik iedereen met dit resultaat iets terug kan geven.”

De Brit bouwt zijn finaleronde in de kwalificatie die een paar keer wordt stilgelegd netjes op. In de eerste sessie geeft hij met de snelste tijd al aan dat er rekening met hem moet worden gehouden. In de slotminuten verbetert hij de tijd van thuisfavoriet Charles Leclerc na een dubbele kwalificatielap met ruim een tiende. “Het lastige hier is dat je consistent moet zijn om overal steeds ergens weer wat tijd te vinden. Daarvoor moet je lef hebben en steeds wat meer risico nemen”, aldus Norris. “Het was uiteindelijk een mooi rondje en het is fijn dat je daar dan voor beloond wordt.”

