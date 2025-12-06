Lando Norris moet vandaag genoegen nemen met de tweede startpositie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, nadat Max Verstappen hem in de kwalificatie net te snel af was. Voor de Brit staat er morgen alles op het spel: een derde plaats is voldoende om zijn eerste wereldtitel binnen te slepen.

Na afloop van de kwalificatie toonde Norris zich teleurgesteld. “Het was zwaar. Max heeft het goed gedaan, dus felicitaties voor hem,” aldus de McLaren-coureur. “We deden alles wat we konden en mijn ronde was echt goed. Ik ben daarom ook teleurgesteld dat ik niet de pole heb voor de laatste race van het jaar.”

Toch is de Brit vastberaden om morgen voor meer te gaan dan alleen die cruciale derde plek. Gevraagd of hij voor het podium of de overwinning gaat, was Norris duidelijk: “Daar denk ik nu nog niet aan. Op dit moment ben ik gewoon teleurgesteld, maar natuurlijk ga ik proberen om morgen te winnen. Dat wordt mijn doel.”

Met Verstappen op pole en teamgenoot Oscar Piastri direct achter hem op P3, wordt het een titanenstrijd. Morgen weten we wie van de drie de wereldkampioen van 2025 is!

