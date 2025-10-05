Lando Norris liep met zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Singapore in de strijd om de wereldtitel drie punten in op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Er was het nodige kunst- en vliegwerk voor nodig, erkende de Brit meteen na afloop van de stratenrace, die werd gewonnen door George Russell, vóór Max Verstappen. “Ik heb er alles aan gedaan”, reageerde Norris.

“Het was een zware race. Max maakte echter geen fouten. Ik heb alles gegeven. Er waren een paar kansen, maar het was hier te moeilijk om in te halen. Zonde, want de snelheid was er. Ik ben blij met het resultaat”, vertelde Norris meteen na afloop op de grid tegen interviewer Jenson Button.

Norris kende een sterke, maar agressieve start, waarbij hij in bocht 3 zowel zijn teamgenoot Oscar Piastri raakte als de achterkant van de Red Bull van Max Verstappen. Het leverde hem twee posities winst op (ten koste van Piastri en Mercedes-coureur Kimi Antonelli), maar betaalde daar wel een prijs voor in de vorm van schade aan zijn wing-endplate en een teamgenoot die duidelijk not amused was. Immers, Piastri belandde door het tikje van Norris bijna in de muur.

“Het was slippery. Dit is racen. Er is niet veel meer om te zeggen. Ik heb er alles aan gedaan”, was alles wat Norris in eerste instantie over het incident in Turn 3 vertelde.

In het tweede deel van de race zat Norris steeds bij Verstappen op het vinkentouw. Hij kwam er echter niet voorbij en moest dus genoegen nemen met de derde plaats. Overigens waren de klasseringen van hem en Piastri (vierde) voldoende om de constructeurstitel veilig te stellen, voor het tweede seizoen op rij. “Ik ben trots om hier onderdeel van te zijn. Geweldig”, reageerde Norris.

