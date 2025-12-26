Lando Norris mag zich sinds afgelopen seizoen wereldkampioen Formule 1 noemen, maar de titel kwam er niet zonder innerlijke strijd. De McLaren-coureur heeft toegegeven dat hij gedurende het seizoen regelmatig aan zichzelf twijfelde in de nek-aan-nekrace met teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen: “Ik dacht: misschien zijn zij gewoon net iets beter.”

In gesprek met BBC Sport blikt Norris openhartig terug op de twijfels die hem bezighielden. Norris: “Op momenten heb ik niet altijd het grootste vertrouwen in mezelf gehad. Ook dit jaar waren er zeker momenten waarop Oscar beter presteerde dan ik en ik zelf niet goed genoeg bezig was. Toen dacht ik: ‘Misschien zijn zij gewoon net iets beter. Misschien kunnen zij constanter zijn en meer uit de auto halen.”

‘Je zat fout, je kunt het wel’

Die gedachten maakten plaats voor opluchting en trots toen het kampioenschap eenmaal binnen was, vervolgt de Brit. “Ik dacht soms dat het er gewoon niet in zat. Dat ik dit nu voor mezelf heb bereikt, wil als het ware zeggen: ‘ah, je zat fout, je kunt het wel’. Dat is een ongelooflijk gevoel.”

De wereldtitel heeft hem niet alleen sportieve erkenning gebracht, maar ook persoonlijke inzichten. “Ik zou mezelf geen egoïstisch persoon willen noemen, maar ik heb ook geleerd dat ik in bepaalde situaties juist wat egoïstischer moet zijn in mijn gevoelens en gedachten. Dat heb ik nodig om uiteindelijk een betere en sterkere coureur te worden.”

