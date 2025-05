Lando Norris heeft voor de eerste keer de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Brit zorgt er tevens voor dat McLaren eindelijk sinds 2008 weer deze befaamde bokaal in de prijzenkast kan toevoegen. “Dat gaan we vanavond eens goed vieren!”

“Het voelt geweldig!”, blikt Norris met een grote glimlach terug op de overwinning. “Het is een lange race, maar we konden voor een groot gedeelte de druk erop houden. Op het einde werd het in de laatste bocht spannend met Max voor me en Charles vlak achter me. Maar we hebben gewonnen in Monaco en het maakt niet uit hoe. Het was een geweldig weekend met gisteren de pole position en vandaag de overwinning. Hier droomde ik als kind van.”

Max Verstappen gokte vanaf de leiding op een late rode vlag en besloot daarom pas in de allerlaatste ronde zijn tweede verplichte pitstop te maken. “Ik had alles onder controle, maar aan het einde werd het lastig. Max lag op kop en hield de boel een beetje op. En ik wist dat Charles op een kans wachtte, dus ik moest de boel goed managen. Maar ik ben blij, het team is blij en dat gaan we vanavond eens goed vieren”, besloot de McLaren-coureur.

