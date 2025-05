Lando Norris is een week na zijn eclatante overwinning in Formule 1’s kroonjuweel in Monaco (voorlopig) van zijn roze wolk gevallen. De Brit verliest in de kwalificatie van de Spaanse Grand Prix royaal de eerste slag van teamgenoot Oscar Piastri. Een oude kwaal steekt de kop. “De snelheid was er, maar ik maakte een paar foutjes.”

Drie punten is de achterstand van Norris in het wereldkampioenschap op collega Piastri. Een overwinning in Spanje zou hem opnieuw de leiding in het klassement bezorgen. Na een flitsende opening in VT1 en de kwalificatie blijkt zijn Australische teamgenoot en voornaamste titelrivaal de zaken nog beter voor elkaar te hebben. “Oscar reed heel goed”, erkent Norris. “De snelheid was er wel, maar ik maakte een paar foutjes.”

Vervelend, maar niet allesbepalend voor het verloop van de race, gelooft de Brit. “Het stuk naar de eerste bocht is lang. We hebben een uitgangspositie voor een interessante start”, aldus Norris. “Hopelijk wordt het een makkelijke race. Ik ben blij, dit is voor ons een goed resultaat.” Op de vraag of hij de concurrentie vreest, Piastri voor hem en Max Verstappen achter hem, hoeft hij niet lang na te denken. “Waarom? We hebben de beste auto.”

