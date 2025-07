Lando Norris wond er na afloop geen doekjes om: winst zat er volgens hem in België zondag niet in. De coureur van Mclaren moest het doen met de tweede plek, achter teamgenoot Oscar Piastri. “Hij verdient de zege, ik mag niet klagen.”

Voor de Brit betekende de tweede plaats dat hij averij opliep in de strijd om het kampioenschap. Daarin zag hij zijn achterstand oplopen van negen naar zestien punten. En dat terwijl Norris van pole was vertrokken. “Maar Oscar deed het in het begin goed, had meer grip en haalde me in. Daarna kon ik weinig meer tegen hem beginnen.”

Ook de gok om op harde banden te gaan rijden, had niet het gewenste effect. Het was echter het proberen waard. “Ik had graag meer gewild, maar het zat er niet in. Voor het team ben ik wel blij, het is een mooie 1-2. En ik kijk uit naar komende week, de Grand Prix van Hongarije in Boedapest. Die race ligt me vaak beter dan deze.”

