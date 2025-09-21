Voor Lando Norris voelt zijn zevende plaats in de GP Azerbeidzjan als een nederlaag. Hoewel de Brit volgens eigen zeggen ‘alles geeft’ in de titelstrijd met collega Oscar Piastri, voelt elke race buiten de top-2 ‘als een gemiste kans’. En dan is er ook nog de dreiging die Max Verstappen heet. “Hij gaat ons het leven nog zuur maken.”

“Ik doe altijd het best mogelijke”, verklaart Norris na de race in Bakoe, waarin hij slechts zes punten is ingelopen op de uitgevallen Piastri. “Elke keer dat ik dit jaar als tweede of lager eindig, is een gemiste kans. Het kan me eigenlijk niet schelen hoe mensen daarnaar kijken. Ik moet”, ze erkent hij, “nog een hoop punten goedmaken op een hele goede coureur. Dus ik moet de moed niet laten zakken.”

Volgens Norris was het gebrek aan tempo van McLarens MCL39 een van de hoofdoorzaken voor het tegenvallende weekend aan de boorden van de Kaspische Zee. “We waren vandaag niet erg optimistisch over onze snelheid, we hadden het moeilijk. Ik denk niet dat de snelheid slecht was, maar het is gewoon té moeilijk om hier in te halen. Ik doe alles wat ik kan, maar ik kon Yuki (Tsunoda, red) niet eens bijhouden. De Red Bulls waren erg snel.”

Norris beseft dat Verstappen ondanks een grote achterstand niet uit te vlakken valt met nog zeven GP’s op de kalender. “Ze hebben upgrades meegenomen naar Monza die kennelijk helpen. We weten wat voor sterk en ervaren team Red Bull is met een van de beste Formule 1-coureurs ooit in de auto. We verwachten dus ook niet anders. Max en Red Bull gaan ons het leven nog zuur maken dit seizoen. Daar twijfel ik niet aan.”

