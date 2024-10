Waarom heeft Lando Norris zoveel moeite met het verslaan van Max Verstappen? “Hij is geen echte killer, dat kunnen we nu onderhand wel concluderen”, is verslaggever Gerard Bos van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Hij levert niet wat je moet leveren als je echt om de titel vecht. Dan moet je gretiger zijn en meer doorpakken als je Max Verstappen voorbij wil. Je moet dan alles in de strijd gooien en het is net wat te lief en te soft”, gaat Bos verder.

“Hij is niet altijd hard genoeg, maar soms lukt het hem wel dat hij Verstappen zo voorbijrijdt”, vult coureur Jeroen Bleekemolen aan. “Maar zoals in Austin duurde het te lang. Je hebt daar wel kansen vanwege de ruime bochten en dan had hij er vol voor moeten gaan. Dat spel tussen twee coureurs is lastig, maar daar is Max Verstappen wel heel erg goed in.”

In de pocket

Volgens Bos heeft Verstappen in dat spel Norris in de pocket en heeft de Nederlander een mentale voorsprong in de duels tussen beiden. “Je hebt in andere sporten wel eens een zogenaamde angstgegner. Max is voor Norris de angstgegner.”

Bleekemolen prijst in dit aspect ook de verdedigende vaardigheden van Verstappen. “Kijk naar de eerste race die hij won in 2016 in Barcelona. Die won hij door heel strategisch te verdedigen. Hij gaf geen krimp. Nu ook in Austin, dat vond ik een van zijn beste races qua verdedigen. Er is geen betere coureur op de wereld die dit spelletje aanvoelt.”

