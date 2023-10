Lando Norris reed afgelopen zondag een ijzersterke race in Mexico. De McLaren-coureur startte vanaf de zeventiende plek en kwam als vijfde over de finish. In zijn jacht naar voren moest teamgenoot Oscar Piastri hem ook voorbij laten. “Hij heeft de verhoudingen binnen het team weer goed gezet”, is Jeroen Bleekemolen van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Piastri is echt goed bezig voor een debutant en is een groot talent. Hij wint bijvoorbeeld ook de sprintrace in Qatar. Maar eigenlijk is Norris verder in bijna alle races wel een stuk sterker”, stelt Bleekemolen. “Hoe hard hij nu ging in Mexico, dat was echt indrukwekkend. Hij kwam van ver en reed echt gewoon door het veld heen.”

McLaren uitdager Red Bull in 2024?

McLaren begon dit jaar als hekkensluiter maar heeft zich in rap tempo opgewerkt tot een van de snelste teams op de grid. Kunnen ze nog een stap maken en volgend jaar het team van Max Verstappen uitdagen? “Red Bull is natuurlijk al lang bezig met de auto voor volgend jaar. McLaren heeft er heel veel voor moeten doen om er dit jaar nog wat van te kunnen maken. Maar ze zijn er nu wel en daar leer je ook van. Dat kun je ook meenemen naar volgend jaar”, aldus Bleekemolen. “Maar ik denk dat de voorsprong van Red Bull op de concurrentie volgend jaar nog groter is dan nu.”

Beluister de gehele aflevering van de podcast Formule 1 Paddockpraat



