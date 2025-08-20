Helmut Marko ziet geen reden om spijt te hebben van de vele ingrepen die Red Bull de afgelopen jaren deed in de rijdersbezetting. De adviseur van het Oostenrijkse team benadrukt dat de harde keuzes passen bij de aard van de Formule 1. Excuses hoeven niet verwacht te worden.

Dit seizoen kreeg Liam Lawson er direct mee te maken: na slechts twee Grands Prix in de Red Bull werd de Nieuw-Zeelander teruggezet naar dochterteam Racing Bulls. Ook Daniel Ricciardo, die in 2023 zijn rentree maakte als tussentijdse vervanger van Nyck de Vries, moest een jaar later plaatsmaken. De Vries zelf werd vorig jaar na tien races al meedogenloos aan de kant gezet bij AlphaTauri (het huidige Racing Bulls).

Marko, die al ruim twintig jaar verantwoordelijk is voor het Red Bull-juniorprogramma, verdedigt in een podcast van F1-Insider de manier waarop door hem en Red Bull met coureurs wordt omgegaan. “Eigenlijk sta ik nog steeds achter die beslissingen. Meer dan 95 procent van de rijders die niet in ons programma konden blijven, rijden daarna in Formula E, WEC, DTM of elders,” aldus de 82-jarige Oostenrijker.

‘Het zijn geen amateurs’

Volgens Marko krijgen deze coureurs wel degelijk kansen in de autosport. “Het zijn geen amateurs, maar professionals die goed geld verdienen, aak meer dan in een civiel beroep. Ze kunnen doen wat ze het liefst doen en dat is racen. En in veel gevallen is dat mede mogelijk gemaakt door onze steun.”

De Red Bull-adviseur benadrukt dat de lat in de Formule 1 altijd hoog ligt: “Het is de top van de autosport. Daarvoor is niet alleen talent nodig, maar ook speciale eigenschappen en een zekere mentale en fysieke kracht.”

