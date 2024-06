Voorafgaand aan de GP Canada werd bekend dat Esteban Ocon aan het einde van 2024 Alpine zal verlaten. Hierdoor komt er niet alleen een plekje vrij bij de Franse renstal, maar ook Ocon zelf zit vooralsnog zonder contract in 2025. Haas-teambaas Ayao Komatsu onthult nu dat de Fransman op het lijstje van zijn team staat.

“Hij is een racewinnaar, heeft podiumplaatsen behaald, veel punten gescoord en hij heeft met een paar verschillende teams gewerkt”, somde Komatsu de redenen voor Haas om Ocon te overwegen op, tegenover Motorsport Week. Vooral zijn ervaring is waar Haas naar op zoek is. “Hij is ook nog maar 27, en daardoor erg jong.”

Afgelopen april onthulde Haas-coureur Nico Hülkenberg dat hij de Amerikaanse renstal verruilt voor Sauber vanaf 2025. Het Haas-team is daardoor nu op zoek naar een vervanger. Ocon was naar verluidt al in gesprek met Haas, voordat bekend werd dat hij Alpine gaat verlaten. “Ik denk dat de mix van een goede jonge coureur en dan een ervaren [coureur] om ons de juiste referentie te geven een behoorlijk goede combinatie zou zijn”, vertelt Komatsu de wensen van het team.

Ook Bearman een optie

Als Haas inderdaad voor Ocon kiest, kan dat het einde van Kevin Magnussen bij Haas betekenen. Ferrari-junior Oliver Bearman zou namelijk naar verluidt de meest gewilde kandidaat zijn voor het andere Haas-stoeltje. De Haas-teambaas geeft inderdaad toe dat Bearman tot de opties behoort: “We zijn hem aan het evalueren. Als hij niet in aanmerking zou komen, zouden we hem niet in de auto laten rijden in VT1, dus de volgende keer dat hij in de auto zit, is in Barcelona.” Haas bevestigde al eerder dat Bearman tijdens de eerste vrije training van de GP Spanje achter het stuur mag kruipen.

